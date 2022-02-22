أردوغان: تطلعات قادة الدول الإفريقية تجاه تركيا تزداد إيجابية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "تطلعات قادة الدول الإفريقية تجاه بلاده تزداد إيجابية".

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وفي تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال في إطار جولة إفريقية، قال أردوغان إنه "أجرى اجتماعا مثمرا مع نظيره في الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، وإن الاتفاقيات المبرمة عقب اللقاء ستساهم في تعزيز علاقات البلدين".

كما أوضح أردوغان أن "تركيا تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية إلى 75 مليار دولار"، لافتا إلى أن "أنقرة تعمل على بناء وتطوير علاقاتها مع دول القارة الإفريقية استنادا إلى مبدأ الربح المتبادل".

وأضاف الرئيس التركي: "أجدادنا لم يأتوا إلى القارة الإفريقية لاستعمارها ونهبها، بل لإنعاشها والمساهمة في رخائها ورفاهها، ونحن أيضا ماضون في هذا الطريق".

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يجري حاليا جولة إفريقية بدأها الأحد بزيارة الكونغو الديمقراطية ثم السنغال، ويختتمها بزيارة غينيا بيساو.

المصدر: "الأناضول"