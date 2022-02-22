قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث تلغي اجتماعاتها الافتراضية اليوم بسبب عوارض كورونا

أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث ألغت اجتماعاتها الافتراضية اليوم عبر الإنترنت، بسبب أعراض فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم قصر باكنغهام، إن الملكة إليزابيث ألغت جميع مواعيدها المجدولة لهذا اليوم عبر الانترنت، لأنها لا تزال تعاني من أعراض شبيهة بالبرد الخفيف، بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد المسؤول أن الملكة ستواصل ممارسة المهام الخفيفة.

وقبل ذلك تعهدت الملكة إليزابيث الثانية، بمواصلة العمل البروتوكولي خلال إصابتها بفيروس كورونا، بعد إعلان قصر باكنغهام إصابتها بالفيروس.

المصدر: BLOOMBERG