وزير الدفاع الهندي: واثقون بأن الأزمة حول أوكرانيا ستحل بعد اجتماع بوتين وبايدن

صرّح وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن بلاده تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستحل بعد اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن الوزير قوله "إن الهند تؤيد حل الموقف من خلال المفاوضات حتى يتحقق السلام. وأنا واثق من أن الحل سيأتي بعد المفاوضات بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بوتين وبايدن"، مشددا على أن "الهند تقف مع تحقيق السلام على الساحة الدولية".

وكان قصر الإليزيه قد ذكر يوم الأحد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قبلا مقترحا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافة قمة حول الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.

بالمقابل، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بعدم وجود خطط محددة لعقد اجتماع حتى الآن، إلا أن هذا الأمر ممكن إذا رأى القادة أنه مناسب.

إلى ذلك، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن مستعد للقاء بوتين، إذا لم يحدث غزو روسي لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في خطاب تلفزيوني موجه للمواطنين الروس في 21 فبراير، اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وجرى التوقيع مع قادتهما على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، كما أمر بوتين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين، وكلّف وزارة الدفاع الروسية بضمان السلام على أراضيهما.

جرى ذلك بعد حدوث تدهور حاد في الوضع في دونباس، وقصف مدفعي مكثف وإجلاء للسكان المدنيين.

وبدأ التفاقم الحاد للأوضاع في دونباس بعد فترة طويلة من الهستيريا في وسائل الإعلام الغربية بشأن "غزو عسكري روسي" مزعوم لأوكرانيا.

المصدر: "تاس"