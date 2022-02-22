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لافروف: رد فعل الغرب على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كان متوقعا

لافروف: رد فعل الغرب على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كان متوقعا

أخبار العالم

لافروف: رد فعل الغرب على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كان متوقعا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن رد فعل الغرب على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان متوقعا.

وقال لافروف عفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء": "رد الفعل كان متوقعا، فيما يخص الزملاء الغربيين، فلقد اعتادوا على مدى العقود الماضية على إلقاء اللوم على روسيا في كل المشاكل وتوجيه أصابع الاتهام إلينا في كل شيئ" .

وأضاف لافروف أن روسيا تشك في قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل كوسيط في حل النزاعات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك

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