مراسلنا: مقتل 3 مدنيين نتيجة تفجير لغم على الطريق بين دونيتسك وغورلوفكا
Sputnik
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أفاد مراسلنا بمقتل3 مدنيين نتيجة تفجير لغم من قبل الجماعات التخريبية اليوم الثلاثاء، على طريق دونيتسك - غورلوفكا.
أفاد مراسلنا بمقتل3 مدنيين نتيجة تفجير لغم من قبل الجماعات التخريبية اليوم الثلاثاء، على طريق دونيتسك - غورلوفكا.
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