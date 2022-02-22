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بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن العقوبات على روسيا الثلاثاء

مراسلنا: مقتل 3 مدنيين نتيجة تفجير لغم على الطريق بين دونيتسك وغورلوفكا

أخبار العالم

مراسلنا: مقتل 3 مدنيين نتيجة تفجير لغم على الطريق بين دونيتسك وغورلوفكا
Sputnik
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أفاد مراسلنا بمقتل3 مدنيين نتيجة تفجير لغم من قبل الجماعات التخريبية اليوم الثلاثاء، على طريق دونيتسك - غورلوفكا.

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