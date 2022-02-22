وزير الخارجية الإيراني: نمد أیدينا نحو جیراننا العرب

أكدت الخارجية الإيرانية أن تمتین العلاقات مع الجیران، خاصة الدول العربیة، يعد أولوية في سیاسة طهران الخارجیة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "الرئيس الإيراني إبرهيم رئیسي حل ضیفا علی دولة قطر الشقيقة، وحظى فیها بحفاوة بالغة من الأمير الشیخ تمیم".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن علاقات إيران وقطر على المستوى الحكومي والشعبي، مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".

وتابع: "تمتین العلاقات مع الجیران، خاصة الدول العربیة، أولویة في سیاسة إیران الخارجیة.. نمد أیدينا نحو جیراننا".

فخامة د. رئیسی حل ضیفا علی دولة قطر الشقیقة وحظی فیها بحفاوة بالغة من لدن شیخ تمیم. ان علاقات ایران و قطر علی المستوی الحکومی والشعبی مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة.

تمتین العلاقات مع الجیران خاصة الدول العربیه، اولویة الاساس فی سیاسة ایران الخارجیة. نمد ایدنا نحو جیراننا — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 22, 2022

المصدر: RT