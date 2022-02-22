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وزير الخارجية الإيراني: نمد أیدينا نحو جیراننا العرب

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وزير الخارجية الإيراني: نمد أیدينا نحو جیراننا العرب
Globallookpress © Iranian Foreign Ministry / Source: Keystone Press Agency
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أكدت الخارجية الإيرانية أن تمتین العلاقات مع الجیران، خاصة الدول العربیة، يعد أولوية في سیاسة طهران الخارجیة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "الرئيس الإيراني إبرهيم رئیسي حل ضیفا علی دولة قطر الشقيقة، وحظى فیها بحفاوة بالغة من الأمير الشیخ تمیم".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن علاقات إيران وقطر على المستوى الحكومي والشعبي، مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".

وتابع: "تمتین العلاقات مع الجیران، خاصة الدول العربیة، أولویة في سیاسة إیران الخارجیة.. نمد أیدينا نحو جیراننا".

المصدر: RT

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