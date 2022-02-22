الخارجية الروسية: انطلقنا من حقيقة أن اتفاقيات مينسك ليست مهمة بالنسبة لكييف

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن اتفاقيات مينسك حول التسوية في دونباس لم تعد مهمة بالنسبة للسلطات في كييف.

وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "نحن ننطلق من حقيقة أن اتفاقيات مينسك لم تعد مهمة بالنسبة لنظام كييف" .

وأضافت: "لقد دعت روسيا على مدار سبع سنوات، وعلى مختلف المستويات، إلى تنفيذ الاتفاقيات (اتفاقيات مينسك)"، مشيرة إلى أن كل جهود الجانب الروسي كانت موجهة لحث الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، في كلمة توجه بها للشعب الروسي، عن اعترافه باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك