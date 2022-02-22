روسيا بعد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: نحن دائما نؤيد استخدام الدبلوماسية

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة دائما للمفاوضات مع واشنطن، وذلك بعد الإعلان عن استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وجاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب: "حتى في أصعب اللحظات... نقول نحن جاهزون لعملية التفاوض، لذلك، من جانبنا، يبقى الموقف كما هو، نحن جاهزون لعملية التفاوض، نحن دائما نؤيد استخدام الدبلوماسية".

هذا ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي هذا الأسبوع لبحث تطور الأوضاع حول أوكرانيا.

كذلك أعلن بلينكن في وقت سابق، قبل إعلان الرئيس الروسي اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نجاح الجهود الدبلوماسية".

المصدر: سبوتنيك