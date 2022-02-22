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المندوب الأوكراني: ندعو روسيا إلى إلغاء قرار الاعتراف والعودة إلى المفاوضات

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المندوب الأوكراني: ندعو روسيا إلى إلغاء قرار الاعتراف والعودة إلى المفاوضات
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دعا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا إلى إلغاء قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع في دونباس.

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا: "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك وندعو لضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وندين نشر قوات احتلال روسية إضافية في أراضي أوكرانيا".

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وعقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

المصدر: نوفوستي

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