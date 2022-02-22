مندوب الصين في مجلس الأمن: تابعنا باهتمام تطورات الوضع في أوكرانيا وندعو لضبط النفس

دعام مندوب الصين في مجلس الأمن جميع الأطراف، على خلفية تطور الأوضاع بخصوص أوكرانيا، إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التوتر، ومواصلة الحوار والمشاورات.

وقال تشانغجون، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا: الآن يجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوتر".

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وتابع قائلا: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار والمشاورات وإيجاد حل معقول يراعي اهتمامات الجميع، وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل".

وعقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

المصدر: تاس