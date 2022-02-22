الحكومة اليابانية تصدق على عقوبات محتملة ضد روسيا في حال "الغزو" العسكري لأوكرانيا

صدقت الحكومة اليابانية على جملة من العقوبات، التي سيتم فرضها ضد روسيا في حال "الغزو" الروسي لأوكرانيا، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة "يوميوري" اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أنه من المقرر أن تحد طوكيو من صادرات التقنيات المتقدمة إلى روسيا، بما في ذلك التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وبحسب نفس المصدر فإن هذه القيود لن تقتصر فقط على الصناعة العسكرية، ولكن أيضا على القطاع المدني.

ومن المتوقع أن يتم تنسيق القرارات الخاصة بالعقوبات ضد روسيا في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تنتمي اليابان إلى عضويتها.

يُذكر أن طوكيو تدرس إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا في القطاع المالي، ولكن لا تتوفر حاليا معلومات عن خيارات محددة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء أمس الاثنين، عن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع قادتيهما.

المصدر: تاس