منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبلغ عن أكثر من 3 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

أفاد مراقبون في جهاز الأمن الأوروبي التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، برصد أكثر من 3 آلاف انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، في حصيلة هي الأعلى هذا العام.

وفي تقرير يومي يستند إلى معلومات تلقتها حتى مساء الأحد، أبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 2158 انتهاكا جديدا في منطقة دونيتسك و1073 انتهاكا آخر في لوغانسك المجاورة.

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وهذه الانتهاكات هي بمعظمها "انفجارات"، بحسب تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنشر أيضا مراقبين في نقاط عبور يسمح لهم بدخول هاتين المنطقتين والخروج منهما.

وقال الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا في بيان "من المهم جدا ألا يؤدي قرار اليوم إلى مزيد من العمليات العسكرية وإراقة الدماء".

المصدر: فرانس بريس