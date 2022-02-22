وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنقل سفارتها مؤقتا من أوكرانيا إلى بولندا

تنقل الولايات المتحدة أفراد سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وقالت مراسلة وكالة "بلومبيرغ" جينيفر جاكوبس في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "الولايات المتحدة تنقل أفراد سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية... وقد يعودون إذا لم يحدث الغزو الروسي".

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ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي التعليق على هذه المعلومات.

وفي 11 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة عن خفض مؤقت في عدد موظفي سفارتها في كييف، وحذا حذوها عدد من الدول الأخرى في اليوم التالي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وكندا.

وفي 14 فبراير، أعلنت واشنطن نقل السفارة الأمريكية إلى لفوف غرب أوكرانيا. وتم اتخاذ نفس القرار من قبل سلطات أستراليا وكندا، وتم نقل بعض الموظفين إلى لفوف من قبل بريطانيا وليتوانيا.

المصدر: "تاس"