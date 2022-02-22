 
مباشر

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول فرض عقوبات على دونيتسك ولوغانسك

أخبار العالم

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول فرض عقوبات على دونيتسك ولوغانسك
AP Alex Brandon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg0s

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوغانسك على إثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح "فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية".

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستتخذ يوم الثلاثاء إجراءات إضافية "لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: بايدن وماكرون وشولتس دانوا بشدة اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك
البيت الأبيض: بايدن وماكرون وشولتس دانوا بشدة اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

وفي رسالة إلى قادة الكونغرس، الخاصة بالأمر التنفيذي أشار بايدن إلى أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا "يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الاثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين بشرق أوكرانيا في عام 2014.

المصدر: RT+وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا