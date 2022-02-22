جونسون لزيلينسكي: سندرس توريدات أسلحة إضافية لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستدرس توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا على خلفية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن "الغزو" الروسي لأوكرانيا "ممكن في أي لحظة"، حسبما ورد في بيان صادر عن مكتب جونسون.

ودان رئيس الوزراء البريطاني قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، قائلا إن "هذه الخطوة تجعل اتفاقيات مينسك والعملية الخاصة بها غير قابلة للعمل".

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وأضاف أن بريطانيا على اتصال مع الشركاء بهذا الشأن، وستثير هذه القضية أمام مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأيام القادمة.

وأبلغ جونسون زيلينسكي بأن بريطانيا قد أعدت عقوبات "لاستهداف المتورطين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وأن هذه الإجراءات قد تدخل حيز التنفيذ غدا"، مؤكدا أنه "سيدرس أيضا إرسال مزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا بناء على طلب الحكومة الأوكرانية".

واتفق جونسون وزيلينسكي على أن "الغرب يجب أن يدعم أوكرانيا في حال الغزو، مع مواصلة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي حتى آخر ثانية ممكنة". وأكد جونسون الدعم البريطاني "لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

المصدر: RT