تركيا تدعو رعاياها لمغادرة شرقي أوكرانيا
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دعت وزارة الخارجية التركية رعاياها لمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا، إثر إعلان موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقالت الخارجية في بيان لها: "ننصح مواطنينا بشدة بمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا في إطار التطورات الأخيرة".
وطالبت أنقرة مواطنيها في أوكرانيا في الحالات الطارئة الاتصال بسفارتها العامة في كييف أو قنصلياتها.
المصدر: "الأناضول"
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