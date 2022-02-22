تركيا تدعو رعاياها لمغادرة شرقي أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية التركية رعاياها لمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا، إثر إعلان موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالت الخارجية في بيان لها: "ننصح مواطنينا بشدة بمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا في إطار التطورات الأخيرة".

إقرأ المزيد

وطالبت أنقرة مواطنيها في أوكرانيا في الحالات الطارئة الاتصال بسفارتها العامة في كييف أو قنصلياتها.

المصدر: "الأناضول"