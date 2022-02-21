واشنطن: سنتخذ خطوات مناسبة للرد بشكل سريع وصارم على اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات مناسبة" بالتنسيق مع شركائها للرد "بشكل سريع وصارم" على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بلينكن، مساء الاثنين، عبر "تويتر": "اعتراف الكرملين بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مستقلتين يتطلب ردا سريعا وصارما، وسنتخذ خطوات مناسبة بالتنسيق مع شركائنا".

وصرح بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة "تدين بشدة" إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف أن "هذا القرار يمثل تخليا تاما لالتزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك، ويتعارض بشكل مباشر مع التزام روسيا الدبلوماسية، ويشكل هجوما واضحا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، متهما بوتين "بعدم احترام صارخ للقانون والأحكام الدولية".

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وأكد بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوقع أمرا تنفيذيا يحظر جميع الاستثمارات الجديدة والتجارة والتمويل من قبل الأشخاص الأمريكيين إلى أو من أو في منطقتين ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في أوكرانيا".

وأردف: "سنواصل التنسيق مع أوكرانيا وحلفائنا وشركائنا لاتخاذ الخطوات المناسبة ردا على هذا الإجراء غير المبرر وغير المقبول من قبل روسيا".

ووقع الرئيس الروسي، في وقت سابق من الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

المصدر: RT