البيت الأبيض: بايدن وماكرون وشولتس دانوا بشدة اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أفاد البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس دانوا اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة بحثوا الملف الأوكراني في مكالمة دامت 30 دقيقة تقريبا.

وأضاف أن "القادة دانوا بشدة قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال ما يسمى منطقتي دونيتسك و ولوغانسك في أوكرانيا، وناقشوا كيف سيستمرون في تنسيق استجابتهم بشأن الخطوات التالية".

وجاءت المحادثة بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

المصدر: RT