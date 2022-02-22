السفير الروسي في واشنطن: روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة جميع القيود الدبلوماسية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة جميع القيود الدبلوماسية، بما في ذلك قيود التأشيرات.

وقال السفير الروسي ردا على أسئلة وسائل الإعلام بخصوص التصريحات التي أدلى بها زميله الأمريكي لصحيفة "بوليتيكا" حول صعوبات عمل السفارة الأمريكية في موسكو: "الوضع في مجال التأشيرات هو بالفعل مصدر إزعاج جدي في العلاقات الثنائية... نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات لإزالة العوائق الثنائية. ومع ذلك، فإن محاولات تحويل الحديث نحو تلبية المطالب الأمريكية فقط لن تعطي شيئا. نحن بحاجة إلى مراعاة متساوية لمصالح بعضنا البعض"، كما نقل المكتب الصحفي للسفارة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأضاف أنطونوف: "أسهل طريقة للخروج من الوضع الحالي المرهق هو عن طريق إزالة جميع القيود المفروضة على أساس متبادل. اقتراحنا للقيام بذلك لا يزال ساريا".

المصدر: "تاس"