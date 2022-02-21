القوات الأوكرانية تشن ضربات مكثفة على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك
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تواصل القوات الأوكرانية شن ضربات مكثفة على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك، أسفرت عن إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية.
وقالت شرطة دونيتسك في بيان نشرته على قناتها عبر "تليغرام" إن "الجانب الأوكراني يواصل شن ضربات مكثفة على المناطق السكنية في جمهوريتنا".
وأضافت أن "القصف المدفعي من قبل اللواء 54 في الجيش الأوكراني في منطقتي كيروفسكا وبيتروفسكا، أسفر عن إصابة مدني بجروح طفيفة".
ولفتت إلى أن القصف أدى إلى تضرر سيارة مدنية وخمسة مبان سكنية، كما لحقت أضرار بخط أنابيب غاز منخفض الضغط ما أدى إلى قطع إمدادات الغاز عن 35 مبنى سكنيا.
المصدر: "نوفوستي"
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