أبخازيا تدعم قرار روسيا بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلن رئيس أبخازيا أصلان بجانيا أن بلاده ترحب وتدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال رئيس أبخازيا: "نرحب بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بسيادة الدولة واستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. قرار الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية قرار عادل. بناء على تقييم مناسب للواقع الجيوسياسي، ومتوافق مع التحديات والتهديدات الحديثة".

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ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

المصدر: وكالات