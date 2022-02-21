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ستولتنبيرغ: اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك يقوض سيادة أوكرانيا واتفاقيات مينسك

أخبار العالم

ستولتنبيرغ: اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك يقوض سيادة أوكرانيا واتفاقيات مينسك
AP Olivier Matthys
الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ.
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دان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا إنه يقوض تطبيق اتفاقيات مينسك.

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وقال ستولتنبيرغ، في بيان أصدره مساء الاثنين: "أدين قرار روسيا الاعتراف بـجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين من جانب واحد. يقوض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحل النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك التي تعد روسيا طرفا فيها".

وشدد على أن "الناتو يدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، مردفا: "نحث موسكو على وقف إشعال النزاع واختيار سبيل الدبلوماسية".

ووقع الرئيس الروسي، مساء الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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