مقتل 55 شخصا على الأقل في انفجار بمنجم في بوركينا فاسو

أفادت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بأن 55 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد مماثل في انفجار بمنجم في بوركينا فاسو.

وذكرت إذاعة بوركينا فاسو العامة، أن انفجارا في موقع للتعدين، وقع اليوم الاثنين في محلية غبومبلورا، في إقليم بوني، جنوب غربي بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل نحو ستين شخصا، مشيرة إلى أن "الحصيلة المؤقتة هي حوالي 60 قتيلا ونحو 50 جريحا".

وبحسب المصادر فإن ما لا يقل عن 55 شخصا قتلوا في مكان الحادث وتوفي أربعة آخرون متأثرين بجراحهم في المراكز الصحية.

هذا وتوجه المدعي العام الإقليمي إلى مكان الحادث وفتح تحقيقا للوقوف على أسبابه.

وقال شهود إن الانفجار وقع بموقع للتنقيب عن الذهب عندما اشتعلت النيران في متفجرات مخزنة في الموقع.

المصدر: "أ ف ب" + "الأناضول"