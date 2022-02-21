الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن الجهة التي تطلق النار على المدنيين في دونباس

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يملك معلومات عن الجهة التي تطلق النار على المدنيين في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم الاثنين ردا على سؤال ذي الصلة: "لا.. لا توجد لدي هذه المعلومات".

وأضاف: "توجد لدينا تقارير حول انتهاكات نظام وقف إطلاق النار، ونحن واثقون بما فيه الكفاية بصحة هذه المعلومات".

وتفاقم الوضع الأمني في دونباس خلال الأيام الأخيرة وسط إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (المعلنتين من طرف واحد عام 2014) عن تنامي حوادث القصف وإطلاق النار من قبل العسكريين الأوكرانيين.

وأخبرت قيادة دونيتسك ولوغانسك بإجلاء أعداد كبيرة من سكانهما، بشكل مؤقت إلى أراضي مقاطعة روستوف الروسية المجاورة، وسط تهديد الهجوم الأوكراني.

والسبت الماضي، أعلن رئيسا الجمهوريتين التعبئة العامة في المنطقة على خلفية تواصل قصف القوات الأوكرانية على مناطق سكنية في دونباس بالأسلحة الثقيلة.

المصدر: "نوفوستي"