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الخارجية الفرنسية: لودريان دعا لافروف إلى باريس للتحضير للقمة الروسية الأمريكية

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الخارجية الفرنسية: لودريان دعا لافروف إلى باريس للتحضير للقمة الروسية الأمريكية
Vitaly Belousov
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان - أرشيف
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة باريس في 24 فبراير للتحضير للقاء القمة الروسية الأمريكية المرتقب.

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الإليزيه: بوتين وبايدن وافقا على عقد قمة بشأن أوكرانيا بناء على مقترح ماكرون
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وجاء في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية بعد اتصال هاتفي أجراه الوزيران اليوم الاثنين، أن لودريان عرض على لافروف "الحضور إلى باريس في 25 فبراير من أجل إجراء مشاورات تمهيدية للقمة تم الاتفاق حول عقدها بين رئيسينا بعد مكالمات رئيس الجمهورية (الفرنسية) مع شركائه".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الروسي "قبل الدعوة" لزيارة باريس.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" على أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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البيت الأبيض تعليقا على دعوة ماكرون: بايدن سيلتقي بوتين
البيت الأبيض تعليقا على دعوة ماكرون: بايدن سيلتقي بوتين "في حال لم يحدث غزو" لأوكرانيا

فيما ذكر البيت الأبيض معلقا على مبادرة ماكرون أن بايدن سيلتقي بوتين "في حال لم يحدث غزو" لأوكرانيا.

وكان ماكرون تحدث هاتفيا مع بوتين لمدة ساعة مساء الأحد بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا مع بايدن، حسب ما أعلن الإليزيه.

المصدر: "تاس"

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