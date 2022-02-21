مقتل 7 أطفال في ضربات جوية نيجيرية في النيجر

كشف حاكم محلي والتلفزيون الرسمي في النيجر أن الجيش النيجيري قتل وأصاب أطفالا في ضربة جوية داخل النيجر المجاورة، في حين قالت القوات المسلحة النيجيرية إنها تحقق في الأمر.

وقال حاكم منطقة مارادي بالنيجر شايبو أبو بكر إن الهجوم وقع في قرية نشاديه على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مشيرا إلى أنه تسبب في مقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين.

وأضاف: "خطأ حصل خلال ضربات نيجيرية على الحدود"، لكنه لم يوضح كيف عرف أن قوات نيجيرية هي التي شنت الهجوم، كما ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر أن الهجوم نفذته قوات نيجيرية.

من جهته، أكد مدير الإعلام العسكري في نيجيريا الميجر جنرال جيمي أكبور أن سلاح الجو النيجيري لا يقوم بأي عمليات في مناطق خارج الحدود الإقليمية للبلاد "وهذه سياسة عامة للجيش"، مضيفا أن تحقيقا يجري في الأمر.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة" أطباء بلا حدود"، حدوث الضربة، وقالت إن 12 شخصا لاقوا حتفهم بينهم 4 أطفال، في وقت قال فيه سكان محليون إن قوات نيجيرية كانت تلاحق أهدافا فروا من بلدة حدودية.

المصدر: CNN