المدعي العام السابق بالجيش الأمريكي: أيام ترامب باتت معدودة

توقع المدعي العام السابق بالجيش الأمريكي غلين كيرشنر أن يتم توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في التحقيق الذي تجريه ولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية للعائلة.

وقال كيرشنر إن أيام ترامب "باتت معدودة.. لا أعرف أي سلطة قضائية ستوجه إليه الاتهام، ولكن هذا الموضوع من المؤكد أنه سيحدث"، مشيرا إلى أن "دائرة التحقيق مستمرة في تشديد الخناق حول الرئيس السابق".

وأضاف: "العدالة آتية.. إنها لا تأتي بالسرعة اللازمة ولكن العدالة قادمة".

NY Judge Arthur Engoron wrote in his ruling that NY AG Letitia James’ investigation of Trump Org uncovered “copious evidence of possible financial fraud.” This Trump problem is NOT going away (h/t to #TeamJustice editor ⁦@petersoby⁩): pic.twitter.com/UUeNqDMM3k — Glenn Kirschner (@glennkirschner2) February 20, 2022

وكان القاضي آرثر إنغورون من المحكمة العليا لولاية نيويورك، أصدر الأسبوع الماضي حكما يلزم بأن الرئيس السابق دونالد ترامب ونجليه (ترامب الابن وإيفانكا) بتقديم شهادتهم في التحقيق الذي تجريه المدعية العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس.

من جهته، استهجن ترامب هذا القرار، واعتبر في بيان أن "استهداف رئيس الولايات المتحدة، الذي حصل على أصوات أكثر من أي رئيس في التاريخ، وهو شخص لا يرغب الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون في ترشحه مرة أخرى، يمثل هجوما غير دستوري على بلدنا"، مشددا على أن "الشعب لن يسمح بحدوث هذا الاستهزاء بالعدالة".

وأضاف: "لا يمكنني الحصول على جلسة استماع عادلة في نيويورك بسبب كراهية القضاة والقضاء لي".

المصدر: News week