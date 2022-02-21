الكرملين: بوتين وعلييف بصدد توقيع إعلان حول إقامة علاقات تحالف بين روسيا وأذربيجان

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري غدا الثلاثاء محادثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال زيارته الرسمية إلى موسكو.

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وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن الجانبين سيوقعان في ختام المحادثات على إعلان يرقي العلاقات بين موسكو وباكو إلى مستوى علاقات بين دولتين متحالفتين.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن الرئيسين يخططان لمناقشة "مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية"، وذلك بالإضافة إلى بحثهما سير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ في 9 نوفمبر 2020، و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى إعادة العلاقات الاقتصادية والمواصلات في منطقة جنوب القوقاز.

المصدر: "تاس"