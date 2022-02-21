الجيش الإسرائيلي يقتحم سجن نفحة ويعتدي على الأسرى بالضرب

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قسم 10 بسجن نفحة، واعتدت على الأسرى الفلسطينيين بالضرب ونقلت عددا منهم إلى الزنازين.

وأفادت مراسلة RT بأن ضابطا إسرائيليا تعرض للطعن في السجن من قبل أسير فلسطيني، وقد سادت حالة من التوتر في السجن.

وعلى الإثر "اقتحمت وحدات القمع قسم 10 بسجن نفحة واعتدت على الأسرى ونقلتهم إلى الزنازين".

المصدر: RT