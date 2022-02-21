بكين تنفي أن جزءا من صاروخ صيني سيصطدم بالقمر

نفت الصين، اليوم الاثنين، أن يكون جزء من الصاروخ الذي يتوقع تحطمه على سطح القمر في مارس من بقايا أحد مقذوفاتها، عكس ما يؤكده خبراء.

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وأكد المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية، وانغ وين بين، أن الصاروخ الصيني الذي أطلق عام 2014 ويُزعم أنه سيتحطم على سطح القمر "كان دخل دون خطر في الغلاف الجوي للأرض واحترق بالكامل".

وكانت وسائل إعلام عالمية قالت في البدء إن الصاروخ المتوقع أن يصطدم بالقمر في أوائل شهر مارس تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، غير أن خبراء فلك قالوا في وقت لاحق إن الصاروخ في الواقع من صنع الصين.

وأضاف الخبراء أن تحطم الصاروخ على سطح القمر سيخلف حفرة قطرها نحو 19 مترا، فيما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه سيتم تصويرها بواسطة مسبار Lunar Reconnaissance Orbiter.

المصدر: وكالات