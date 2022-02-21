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وزير إسرائيلي: تل أبيب قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا

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وزير إسرائيلي: تل أبيب قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا
Gettyimages.ru
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أعلن وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قد تنضم إلى الغرب في العقوبات ضد روسيا، رغم أنها تحاول تجنب هذا الموقف.

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وقال شاي، في حديث لراديو "كان" العبري: "إسرائيل قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا إذا صدرت مثل هذه العقوبات، رغم أنها تحاول تجنب مثل هذا الموقف".

وأضاف: "سنحاول تجنب الوصول إلى هذا المكان، إلا أننا سننضم إلى المعسكر الأقرب إلينا"، مشددا على أن "ولاء إسرائيل أولا وقبل كل شيء للولايات المتحدة".

المصدر: the jerusalem post

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