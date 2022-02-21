وزير إسرائيلي: تل أبيب قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا

أعلن وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قد تنضم إلى الغرب في العقوبات ضد روسيا، رغم أنها تحاول تجنب هذا الموقف.

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وقال شاي، في حديث لراديو "كان" العبري: "إسرائيل قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا إذا صدرت مثل هذه العقوبات، رغم أنها تحاول تجنب مثل هذا الموقف".

وأضاف: "سنحاول تجنب الوصول إلى هذا المكان، إلا أننا سننضم إلى المعسكر الأقرب إلينا"، مشددا على أن "ولاء إسرائيل أولا وقبل كل شيء للولايات المتحدة".

المصدر: the jerusalem post