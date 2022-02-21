لوكاشينكو: سأكون أول من يمضي إلى الحرب إذا دعت الضرورة

أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن استعداده ليكون أول من يمضي إلى الحرب إذا كان ذلك ضروريا للدفاع عن الوطن.

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ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البلاروسية عن لوكاشينكو قوله بهذا الشأن: "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للحفاظ على بلدنا. ولكن إذا ... (كان ذلك ضروريًا) ، فأنا أقول بصراحة ذلك للشعب دائما، فنحن، الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، سنكون أول من يمضي لحماية وطننا".

ووصف الرئيس البيلاروسي الوضع في أوروبا بأنه "جنون إشعال حرب"، مشيرا إلى أن بيلاروس وجدت نفسها في مركز هذه الأحداث.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه حاول خلال التدريبات العسكرية المشتركة لروسيا وبيلاروس أن يوصل للصحفيين مدى فظاعة الحرب، وأي حرمان تتسبب فيه، وقال بهذا الشأن: "كنا هنا في التدريبات، وفي نهاية هذه التدريبات.. وساء الطقس بشدة، أمطار غزيرة، صقيع، رياح رهيبة. تجمد الجميع، توقفوا يرتجفون. حسنًا، أعتقد أنني سأتحدث معهم لفترة أطول، حتى يشعر بشكل أفضل الأجانب ونحن، ما يعنيه العيش في الظروف غير المريحة التي نحن اعتدنا عليها، وسألتهم: حسنا، الآن تدركون أن الحرب مرعبة، وهي ستكون أسوأ من الآن، إذا أننا معتادون على الظروف الجيدة".

المصدر: إنترفاكس