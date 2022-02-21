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طبيب مصري في بريطانيا يكشف كيف أصيبت الملكة إليزابيث بكورونا

أخبار العالم

طبيب مصري في بريطانيا يكشف كيف أصيبت الملكة إليزابيث بكورونا
AFP
الملكة إليزابيث
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كشف طبيب مصري يعمل في بريطانيا عن سبب إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا.

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إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا
إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

وقال الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة بمعهد إدوارد جينر لتطوير المناعة واللقاحات في جامعة أكسفورد، إنه يحتمل إصابة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي خلال الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها العرش.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك مسحات شبه يومية فى القصر الملكي البريطاني، لافتا إلى أن هناك انخفاضات في الحالات اليومية ببريطاينا وكذلك حالات الوفيات، ولكن الوباء مازال متواجد، وعلينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وتابع أنه يتم تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا فى بريطانيا، وهناك تراجع فى معدلات الوفيات ومتحور "أوميكرون" أقل شراسة، مضيفا أنه منذ عام 2008 ظهر 8 فيروسات مختلفة فى العالم.

وأعلن قصر باكنغهام أمس الأحد أن اختبار الملكة إليزابيث لفيروس كورونا إيجابي، وتعاني الملكة إليزابيث من أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل، ولكنها تتوقع استمرارها في إنجاز المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل.

وتبعا لما أعلنه قصر باكنغهام، ستستمر الملكة في تلقي العناية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة.

المصدر: اليوم السابع

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