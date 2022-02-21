برلين: المستشار الألماني سيجري مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الاثنين

سيجري المستشار الألماني أولاف شولتس مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.

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وأعلن المتحدث أن شولتس يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي في النصف الثاني من الأحد، ليبحث معه الوضع في أوكرانيا وحولها.

وأوضح أن "ذلك متعلق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتمت مناقشة هذا الموضوع معه"، مضيفا أن الاتصال المرتقب له علاقة بكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع حدوث الكارثة هناك".

وخلال الأيام الأخيرة تفاقم التوتر الأمني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا وسط إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد) عن تنامي حوادث القصف من قبل العسكريين الأوكرانيين وتنظيم عملية إجلاء آلاف من المدنيين من أراضي الجمهوريتين إلى روسيا على خلفية تهديد هجوم أوكراني.

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والسبت الماضي، أعلنت سلطات الجمهوريتين المعلنتين التعبئة العامة في أراضيها، على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في المنطقة.

وجاءت هذه التطورات وسط تبادل كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى، اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك الرامية إلى تسوية النزاع في دونباس وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتزامن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وتكرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود مع أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

المصدر: "نوفوستي"