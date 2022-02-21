"إير فرانس" تلغي رحلاتها المقررة بين باريس وكييف

أعلنت شركة "إير فرانس" للطيران، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها الجوية المقررة غدا، بين باريس وكييف، كإجراء احترازي.

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وقالت الشركة، في بيان، إنها ألغت رحلتين من باريس وكييف وكييف وباريس كانت مقررة يوم غد، "نظرا للوضع المستجد على الأرض وكإجراء احترازي".

وأضافت: "إن الخطوط الجوية الفرنسية ستعيد تقييم الوضع بانتظام، وتذكر بأن سلامة وأمن الرحلات الجوية وعملائها وطواقمها أمر ضروري".

هذا وتؤمن الشركة الفرنسية حتى الآن، رحلتين بين باريس وكييف مرتين في الأسبوع الثلاثاء والأحد.

المصدر: AFP