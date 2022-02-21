ممثل قوات الشرطة في دونيتسك: الجيش الأوكراني بدأ تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك
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أعلن المتحدث باسم القوات الأمنية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، أن قوات الجيش الأوكرانية بدأت تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك.
وقال باسورين في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "لقد بدأ تطبيق الخطة (بشأن الغزو) تدريجيا. بدأ تنفيذ ذلك باتجاه لوغانسك حيث تدور الاشتباكات وباتجاه ماريوبول".
يتبع ..
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