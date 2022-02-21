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لافروف: ندعو لترتيب حوار في إطار اللجنة الدستورية بالتركيز على حديث مباشر بين الوفود السورية

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره السوري

أخبار العالم

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يتبع ..

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