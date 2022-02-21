بيسكوف معلقا على ادعاء أمريكي بإعداد قائمة "تصفية" لشخصيات في أوكرانيا: كذب وخيال مطلق

علق الكرملين على تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي زعمت بأن روسيا أعدت قائمة بالشخصيات السياسية الأوكرانية التي يجب "تصفيتها أو اعتقالها" في حالة نشوب نزاع عسكري بين موسكو وكييف.

وقال متحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين حول هذه المزاعم والتقارير:"هذه تقارير كاذبة وغير صحيحة .. لا يوجد لمثل هكذا قائمة إنها مزيفة وكذبة ذات خيال مطلق".

وفي وقت سابق، زعمت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن روسيا أعدت "قائمة بالسياسيين الأوكرانيين الذين تم التخطيط لتصفيتهم أواعتقالهم، بعد غزو أوكرانيا".

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أخرى بأن واشنطن بعثت برسالة تتضمن مثل هذه المعلومات إلى ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان.

المصدر: تاس