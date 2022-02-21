بعد يوم على إعلان إصابتها بكورونا..الملكة إليزابيث تتعهد بمواصلة العمل

تعهدت الملكة إليزابيث الثانية، بمواصلة العمل البروتوكولي خلال إصابتها بفيروس كورونا، بعد يوم من إعلان قصر باكنغهام إصابتها.

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وأكد قصر باكنغهام، أن نتيجة فحص فيروس كورونا، للملكة إليزابيث، أتت إيجابية صباح أمس.

وقال قصر باكنغهام في بيان، إن "الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع، وستواصل تلقي الرعاية الطبية، وستتبع جميع الإرشادات المناسبة".

وأكدت الملكة، نيتها الاستمرار في "المهام الخفيفة"، ولا تتوقع أن يغير كبار أفراد عائلتها خططهم للأسبوع المقبل في ضوء تشخيص إصابتها بالفيروس.

وبعد ساعات من الإعلان عن الإصابة بكورونا، وقعت الملكة رسالة تهنئة إلى فرق الكيرلنغ التابعة لفريق جي بي، عقب نجاحها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وتأتي إصابة الملكة، بعد أن ثبتت إصابة كل من أمير ويلز (تشارلز) ودوقة كورنوال (كاميليا) بفيروس كورونا.

المصدر: the telegraph