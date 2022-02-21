مينسك تعلن أن انسحاب القوات الروسية من بيلاروس يعتمد على سلوك الغرب

أعلن رئيس أركان الجيش في بيلاروس، اللواء فيكتور غوليفيتش، أن وحدات القوات الروسية ستعود من التدريبات في بلاده إلى أماكن تمركزها الدائم، حين تظهر حاجة موضوعية لذلك.

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وقال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البيلاروسي أثناء إفادته أمام الملحقين العسكريين الأجانب، إن "وحدات القوات المسلحة الروسية ستعود إلى نقاط تمركزها الدائم فقط حين تظهر حاجة موضوعية لذلك، وحين نحدد هذا الأمر نحن بأنفسنا. هذا شأن داخلي بحت".

وشدد غوليفيتش أيضا على أن توقيت عودة القوات الروسية إلى الاتحاد الروسي "سيعتمد إلى حد كبير أيضا على زملائنا الغربيين"، لافتا في هذا السياق إلى أن "القوات والوسائط التي تم نشرها في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك بالقرب من الحدود الرسمية لجمهورية بيلاروس، هي أحد العوامل التي تؤثر على تطور الوضع اللاحق".

وأشار رئيس الأركان البيلاروسي إلى أن بلاده تعتبر سياسة توسع الناتو باتجاه الشرق "عدوانية وغير مبررة"، مما يزيد من احتمال نشوب صراع مسلح.

وقال غوليفيتش في هذا الصدد: "إن سياسة توسع الناتو نحو الشرق تعتبر عدوانية وغير مبررة، وهي لا تضمن الاستقرار في منطقة أوروبا الشرقية، بل على العكس تزيد من احتمال نشوب صراع مسلح".

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروس على ان بلاده "لها الحق في المطالبة بانسحاب المجموعات العسكرية، التي تشكلت من القوات الأمريكية ومن قوات دول أعضاء في الناتو، من حدود جمهورية بيلاروس ودولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، وضمان السيطرة على انسحاب هذه القوات من خلال تدابير التحقق".

المصدر: تاس