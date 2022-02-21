كييف: نسعى لعضوية في الناتو وتخلينا عن الأسلحة النووية كان خطأ

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن بلاده تسعى لتكون عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن تخلي بلاده سابقا عن الأسلحة النووية كان خطأ.

وأكد كوليبا في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية، أن "أغلب الأوكرانيين يرغبون في أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو"، مضيفا أن "الإشارة الوحيدة التي نرسلها إلى العالم هي أنه إذا نجحت أوكرانيا وتراجعت روسيا، فسيكون ذلك أكثر أمانا للعالم الديمقراطي بأسره".

وقال إن أوكرانيا ستواصل سعيها للانضمام إلى حلف الناتو، رغم الإشارات (السلبية) الواردة من عدد من دول الحلف.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن تخلي أوكرانيا (بعد انهيار الاتحاد السوفيتي) عن الأسلحة النووية كان خطأ.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، بأن كييف ستعلن بطلان مذكرة بودابست لعام 1994 ( بشأن تخليها عن الأسلحة النووية) إذا لم تتلق أوكرانيا ضمانات أمنية.

وبموجب مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر 1994 من قبل قادة أوكرانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، تخلت أوكرانيا من ترسانتها النووية.

هذا وقد صرح المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، في مؤتمر ميونيخ للأمن أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليس على جدول الأعمال، ولن يكون على جدول أعمال الحلف في المستقبل المنظور.

المصدر: نوفوستي