سيئول تعلن أنها تستعد لكافة الاحتمالات مع كوريا الشمالية بعد انتهاء أولمبياد بكين

تعليقا على تكهنات بشأن احتمال استئناف كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، صرّحت سيئول بأنها تستعد لجميع الاحتمالات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية قوله في معرض إجابته على سؤال بشأن إمكانية استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بعد أولمبياد بكين، إن الحكومة الكورية الجنوبية "تستعد لكل الاحتمالات".

وقال المتحدث الكوري الجنوبي بهذا الشأن إن "وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية، وتستعد لكل الاحتمالات، بدلا من القفز مسبقا إلى استنتاجات بشأن الخطوات المقبلة لكوريا الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت "سبع جولات من التجارب الصاروخية في يناير، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين التي استمرت خلال الفترة بين 4 -20 من فبراير الجاري".

وحث المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عاصمة الشمال، بيونغ يانغ، مجددا على "اختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

ورأت "يونهاب" في تعليق على التصريح أن كوريا الشمالية عملت مؤخرا على تصعيد الموقف "بسلسلة من التجارب الصاروخية، كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بوقف التجارب النووية والصواريخ بعيدة المدى، وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة".

المصدر: يونهاب