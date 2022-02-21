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بعد زيارته إلى السعودية.. حاخام إسرائيلي يزور إيران وينشر صورا له في طهران (صور)

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بعد زيارته إلى السعودية.. حاخام إسرائيلي يزور إيران وينشر صورا له في طهران (صور)
twitter @RabbiHerzog
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الحاخام الإسرائيلي، يعقوب هرتسوغ، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعيش في مدينة القدس، قام مؤخرا بزيارة إيران.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر  يعقوب هرتسوغ صورا وتغريدات توثق زيارته الى إيران، حيث يظهر وهو يزور قبر "الملكة استر" وأحد بازارات طهران.

كما أشار إلى أنه اجتمع مع أبناء الجالية اليهودية في المكان والتقط صورا مع مواطنين إيرانيين. 

وبحسب ما نقلت "كان" عن مقربين من هرتسوغ، فإن "الحديث يدور عن مهمة حاخامية لدفع شؤون مرتبطة بحياة اليهود، إذ غادر هرتسوغ إيران ووصل السعودية، ورفض إجراء أي مقابلة حول الموضوع بسبب حساسيته". 

تجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة لفتت إلى تجول الحاخام هرتسوغ بالزي الديني اليهودي التقليدي في العاصمة السعودية الرياض، واستقباله هناك استقبالا حارا، حيث أكد انه "يسير بحرية بالسعودية كمن يسير بشوارع تل أبيب، بدون أي فرق"، وفق "I24".

المصدر: "I24"

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