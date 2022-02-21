كندا تدعو إلى عدم السفر إلى بيلاروس بسبب مخاطر "الصراع" مع أوكرانيا

حثت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها على تجنب الرحلات غير الضرورية إلى بيلاروس، بسبب مخاطر ما أسمته "نشوب صراع مسلح مع أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وجاء في بيان الخارجية: "ندعو إلى تجنب السفر غير الضروري إلى بيلاروس بسبب خطر التطبيق التعسفي للقوانين المحلية وخطر نشوب نزاع مسلح مع أوكرانيا".

كما أوصت السلطات الكندية مواطنيها بالتفكير في مغادرة أراضي بيلاروس.

وتابع بيان الوزارة: "بالنسبة للمنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، فإن التوصية هي تجنب كل السفر على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن المنطقة التي تبعد 50 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، في منطقتي غوميل وبريست (منطقة التدربيات الروسية البيلاروسية المشتركة)".

وأعربت الدول الغربية مؤخرا عن قلقها بشأن الإجراءات الروسية التي يزعم أنها خطيرة بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي