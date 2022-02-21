بوليانسكي: إقناع فرنسا لكييف ببدء حوار مع دونيتسك ولوغانسك سيكون موضع ترحيب موسكو

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، أن موسكو سترحب بنجاح فرنسا في إقناع كييف بالدخول بحوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وقال بوليانسكي في تصريح لراديو "سبوتنيك": "فرنسا تتحمل مسؤولية خاصة حيال سلوك جيراننا الأوكرانيين، لأنها عضو في مجموعة نورماندي".

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وأضاف: "لذلك إذا كانت لدى فرنسا أدوات معينة للتأثير عليهم وإقناعهم بضرورة الدخول في حوار مع مواطنيهم في الشرق، فسيكون هذا سيناريو جيدا للغاية".

وتابع أنه "إذا كان بإمكان الفرنسيين التأثير على عقول المسؤولين الأوكرانيين وإقناعهم بوجوب الامتثال لاتفاقيات مينسك وعدم فتح النار على المدنيين في دونباس، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك".

المصدر: "نوفوستي"