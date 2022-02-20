جونسون: تصريحات بوتين لماكرون حول الأزمة الأوكرانية مؤشر مرحب به

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية حول أوكرانيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤشر مرحب به.

إقرأ المزيد

وذكر مكتب جونسون في بيان أصدره مساء الأحد، أن ماكرون أطلعه، خلال اتصال هاتفي، على فحوى مكالمته مع بوتين.

وتابع البيان: "لفت رئيس الوزراء إلى أن الوعود التي قدمها الرئيس بوتين للرئيس ماكرون مؤشر يمكن الترحيب به، خاصة أنه يمكن أن يكون مستعدا للمشاركة في إيجاد حل دبلوماسي".

وشدد جونسون، حسب البيان، على أن "موقف أوكرانيا يجب أن يكون في صلب كل المحادثات" التي تخصها.

وأفاد البيان بأن "الزعيمين أقرا بضرورة التزام روسيا وأوكرانيا بشكل كامل بتعهداتهما في إطار اتفاقات مينسك، كما شددا على ضرورة تراجع الرئيس بوتين هن تهديداته الحالية وسحبه القوات عن الحدود مع أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وختم البيان ذاكرا أن جونسون وماكرون أجمعا على أن "الأسبوع التالي سيمثل أهمية حيوية للدبلوماسية واتفقا على التواصل بشكل وثيق".

وفي وقت سابق من الأحد ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي أكدا خلال مكالمة "جدوى تكثيف العمل" عبر صيغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.

فيما أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون وبوتين اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الإليزيه أن ماكرون وبوتين اتفقا في هذا السياق على تنظيم اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية من أجل إعادة نظام وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، فيما تعهد الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي بأن القوات الروسية ستنسحب من بيلاروس بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة هناك.

المصدر: وكالات