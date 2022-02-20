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البيت الأبيض: بايدن أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي

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البيت الأبيض: بايدن أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي
Globallookpress White House
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن
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أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب بأن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأحد.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن المكالمة استمرت 15 دقيقة فقط، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت باريس أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

واتفق بوتين وماكرون، حسب الكرملين، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا وفرنسا على مستويات مختلفة.

وجرت هذه المحادثات على خلفية تصاعد حاد للأوضاع الميدانية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وادعاءات دول الناتو حول استعدادات روسيا لغزو الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي نفته الحكومة الروسية تماما. 

المصدر: RT

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