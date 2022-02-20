بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل استخداما واسعا للأسلحة الثقيلة في دونباس

أعلنت أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد أن بعثة المنظمة سجلت في دونباس استخداما واسع النطاق للأسلحة الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وبحسب شميد، فإن استخدام الأسلحة الثقيلة في دونباس أدى إلى تزايد التقارير عن الخسائر والضحايا.

ودعت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أطراف النزاع في دونباس إلى سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة الأمنية، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

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ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

المصدر: "تاس"