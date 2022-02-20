القوات الأمريكية والبولندية تبدأ تدريبات مشتركة على حدود أوكرانيا وسط التوتر مع روسيا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، أن القوات الأمريكية التي وصلت سابقا إلى بلاده بدأت تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتها البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وذكر بلاشاك عبر "تويتر"، مساء الأحد: "بدأ عسكريو الفرقة الميكانيكية الـ18 (للقوات البولندية) خلال عطلة نهاية الأسبوع تدريبات عسكرية مشتركة مع الجنود الأمريكيين لفرقة المظليين الـ82".

W weekend żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczęli w południowo- wschodniej Polsce 🇵🇱 wspólne ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami @82ndABNDiv 🇺🇸. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogetherpic.twitter.com/NSWVsXZ3vP — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة 1700 عسكري إضافي إلى بولندا في إطار تعزيز مواقع الناتو شرق أوروبا على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا، كما نشرت بريطانيا في الأراضي البولندية 350 جنديا جديدا ضمن العملية نفسها.

ولاحقا أعلن البنتاغون أنه يخطط أن ينقل إلى بولندا 3000 عسكري إضافي.

وأكدت روسيا مرارا أن استمرار الناتو في نشر قوات عسكرية جديدة على حدودها أمر يشكل تهديدا لأمنها القومي.

المصدر: RT + وكالات