الدفاع الأوكرانية: استخباراتنا لم ترصد أي مجموعات ضاربة روسية على حدودنا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، أن استخبارات بلاده لم تسجل أي عمليات لتشكيل مجموعات ضاربة على حدود أوكرانيا.

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وقال ريزنيك، في حديث لقناة "ICTV"، مساء الأحد: "حتى هذا اليوم لم ترصد استخباراتنا أي عملية لتشكيل مجموعة ضاربة، لكن ذلك لا يعني أنهم لن يستطيعون نشرها في حال رغبتهم في ذلك، لهذا السبب لا تزال المخاطر باقية".

وأوضح ريزنيك أن نشر مثل هذه المجموعة الضاربة "قد يتطلب فترة تستغرق من أسبوع إلى نصف شهر، هذا يتوقف على خطة الاتحاد الروسي".

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات